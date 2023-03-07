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Дальнее зарубежье 07.03.2023 15:50

Глава МИД Катара возглавил правительство страны

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани назначил главу МИД страны шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани на пост премьер-министра, сообщает во вторник государственное Катарское информационное агентство со ссылкой на канцелярию эмира.

Новый глава правительства принял присягу в качестве премьер-министра во вторник утром. При этом он сохранит пост главы МИД Катара, который занимает с 2016 года.

Предыдущий премьер-министр страны шейх Халед бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани ранее во вторник подал в отставку. Он руководил работой правительства с 2020 года.

В свою очередь агентство Bloomberg отмечает, что новый премьер в свое время сыграл важную роль в диалоге между Катаром и европейскими странами по вопросу наращивания поставок катарского сжиженного природного газа.

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Тэги: КАТАР, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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