На Баку приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ

Количество ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) выданных гражданам, проживающим в Баку, на 30 декабря 2022 года составляет 33,141 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
На 30 декабря 2022 года по линии Фонда выдано 42,273 тыс. ипотечных кредита. Таким образом, на Баку приходится 78,4% всех ипотечных кредитов по линии фонда.
В Сумгайыте на 30 декабря 2022 года выдано 3,302 тыс. ипотечных кредита, Абшеронском районе (Хырдалан) – 3,194 тыс., Гяндже – 1,286 тыс., Нахчыване – 481, остальные – в других городах республики.
По данным фонда, на конец 2022 года банки-агенты АИКГФ рефинансировали кредитов на сумму 2,253 млрд манатов. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 2 млрд 416 млн манатов, включая льготные кредиты – 753 млн манатов (31,17% от общего объема ипотечного кредитования).
Чаще всего ипотечные кредиты берут лица в возрасте 18-29 лет – 14,49 тыс. кредитов (34,28% всех ипотечных кредитов), 30-35 лет – 14,298 тыс. (33,82%), старше 35 лет – 13,485 тыс. (30,2%).
По данным фонда, 93% выданных ипотечных кредитов связано с покупкой квартир в многоэтажных жилых зданиях, 7% - индивидуальных домов. При этом 34,48% ипотечных кредитов предоставлено на покупку жилья площадью 41-60 кв. метров, 29,44% - площадью 61-80 кв. м., 14,65% - площадью 81-100 кв. м., остальное – др. площади.
В целом, стоимость 34,73% приобретенного в ипотеку жилья составляет 30-60 тыс. манатов, 33,92% - 60-90 тыс. манатов, 16,15% - более 120 тыс. манатов, 13,75% - 90-120 тыс. манатов, 1,45% - до 30 тыс. манатов.
Наиболее активно в ипотеку приобретают жилье женатые (69%), мужчины (80%). При этом, ежемесячный доход 61,65% заемщиков превышает 1,1 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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