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Бизнес и законодательство 07.03.2023 17:41

Henkel намерена уйти из РФ до конца марта

Германская Henkel AG по итогам 2022 года увеличила продажи на 11,6% - до 22,397 млрд евро, сообщается в отчетности компании.

Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 8,8% благодаря повышению цен во всех подразделениях.

Между тем прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) снизилась до 1,81 млрд евро по сравнению с 2,213 млрд евро годом ранее. Скорректированная EBIT опустилась до 2,319 млрд евро с 2,686 млрд евро, что было обусловлено существенным повышением расходов на сырье и логистику.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в прошлом году продемонстрировало органический рост продаж на 13,2%, Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) - на 6,3%. Между тем в сегменте Beauty Care (косметика) было зафиксировано снижение на 0,5%.

Henkel в этом году изменила структуру бизнеса и теперь будет состоять из двух подразделений - Adhesive Technologies и Consumer Brands (потребительские бренды).

Компания прогнозирует органический рост продаж в 2023 году в диапазоне 1-3% на фоне ожидаемого замедления подъема глобальной экономики. По прогнозам, цены на сырье продолжат повышаться, а процентные ставки, вероятно, будут значительно выше, чем в предыдущие годы.

"Поэтому предполагается, что промышленный спрос будет более сдержанным, чем в предыдущем году, и что темпы роста потребительского спроса в ключевых областях бизнеса Henkel по производству потребительских товаров замедлятся, - говорится в сообщении. - Кроме того, ожидается, что деловая активность в России будет прекращена к концу первого квартала 2023 года ".

Котировки акций компании в ходе торгов во вторник снижаются на 2,5%. Капитализация Henkel за последний год выросла на 3,9% (до 29,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX подскочил более чем на 22%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, HENKEL, ОТЧЕТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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