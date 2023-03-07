Парламентская делегация из Венгрии заверила, что поддержит членство Швеции в НАТО

Делегация депутатов из Венгрии, посетившая шведский парламент и встретившаяся со спикером Андреасом Норленом во вторник, пообещала поддержать вступление страны в НАТО, сообщает Associated Press.
"Мы поддерживаем членство Швеции в НАТО", - заявил заместитель спикера венгерского парламента Чаба Хенде.
Он отметил, что его делегация дала понять шведским парламентариям, что венгерские правительство, президент, премьер и наибольшая часть членов парламента выступают за вступление страны в альянс.
При этом Хенде добавил, что шведской стороне, тем не менее, следует улучшить отношения между Будапештом и Стокгольмом.
Некоторые парламентарии и члены правительства Венгрии, в том числе премьер-министр Виктор Орбан, обвиняли Швецию в распространении лжи о Венгрии. Хенде заявил, что было бы уместно, если бы Стокгольм не "намекал на отсутствие верховенства права в стране, основываясь на ложных фактах".
Ранее в марте Национальное собрание Венгрии в очередной раз перенесло голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, теперь оно должно будет состояться не раньше 20 марта.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии в альянсе.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
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