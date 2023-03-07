В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 783, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 9 случаях.

За 24 часа от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 135 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 418 человек (+32 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 230 человек.

За сутки медики провели 1,664 тыс. теста на коронавирус против 614 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 534 тыс. 623 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде