В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 783, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 9 случаях.
За 24 часа от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 135 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 418 человек (+32 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 230 человек.
За сутки медики провели 1,664 тыс. теста на коронавирус против 614 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 534 тыс. 623 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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