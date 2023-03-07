Алиев провел встречу с главой Восточного Тимора

Президенты Азербайджана и Демократической Республики Тимор-Лешти (Восточный Тимор) Ильхам Алиев и Жозе Рамуш-Орта провели встречу во вторник в Баку.
Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Р.Керимов
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