Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерриш направляется с официальным визитом в Украину для обсуждения стамбульской зерновой сделки, передает Bloomberg.

По его данным, Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду. Агентство отмечает, что как ожидается, они "обсудят продление "черноморской инициативы" по зерну".

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Срок действия сделки истекает 18 марта.