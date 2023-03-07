Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерриш направляется с официальным визитом в Украину для обсуждения стамбульской зерновой сделки, передает Bloomberg.
По его данным, Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду. Агентство отмечает, что как ожидается, они "обсудят продление "черноморской инициативы" по зерну".
Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Срок действия сделки истекает 18 марта.
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