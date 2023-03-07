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СНГ 07.03.2023 17:14

Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерриш направляется с официальным визитом в Украину для обсуждения стамбульской зерновой сделки, передает Bloomberg.

По его данным, Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду. Агентство отмечает, что как ожидается, они "обсудят продление "черноморской инициативы" по зерну".

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Срок действия сделки истекает 18 марта.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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