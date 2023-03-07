Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 80.46 +0.78 Brent 86.18 +0.35

Дальнее зарубежье 07.03.2023 18:35

В Польше готовы обслуживать поставленные Украине танки Leopard

Варшава выразила готовность предоставить сервисное обслуживание для танков Leopard, отправленных на Украину, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Основная проблема - это отсутствие запчастей, надеюсь на прорыв и в этой сфере", - приводит агентство его слова.

Кроме того, по словам Блащака, Польша на этой неделе направит в Украину еще 10 танков Leopard 2A4.

Ранее из Польши в Украину поступили четыре танка этой модели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ТАНКИ


Похожие новости


Противостояние Польши и Германии подрывает поставки оружия Украине Польша уже поставила Украине танки Leopard 2 Польский премьер объявит в Киеве о поставках Украине танков Leopard 2 Варшава намерена координировать возможные поставки истребителей Украине с партнерами по НАТО - Моравецкий Польша предоставит Украине еще 60 танков дополнительно к анонсированным ранее Leopard 2 – Моравецкий Польша заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения Германии Польша намерена передать Украине танки Leopard 2 - Дуда Польша работает над формированием коалиции для передачи Украине танков Leopard 2 Польша хочет «поглотить» Украину – Путин Президент Польши прибыл в Киев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az