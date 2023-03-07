В Польше готовы обслуживать поставленные Украине танки Leopard

Варшава выразила готовность предоставить сервисное обслуживание для танков Leopard, отправленных на Украину, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Основная проблема - это отсутствие запчастей, надеюсь на прорыв и в этой сфере", - приводит агентство его слова.

Кроме того, по словам Блащака, Польша на этой неделе направит в Украину еще 10 танков Leopard 2A4.

Ранее из Польши в Украину поступили четыре танка этой модели.