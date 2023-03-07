РМК сопровождает перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана

Российский миротворческий контингент в течение дня 7 марта осуществлял сопровождение военных транспортных средств вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований посредством грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, сообщает министерство обороны Азербайджана.
Министерство обороны заявляет, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента недопустимо и является грубым нарушением положений трехсторонней декларации и должно быть немедленно прекращено.
«Еще раз заявляем, что поставки Арменией оружия, боеприпасов, мин, припасов и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям, дислоцированным в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также перевозка и ротация личного состава на боевые позиции является грубым нарушением суверенитета Азербайджана и положений трехсторонней декларации и продолжение политики военной агрессии против Азербайджана.
Если эти действия не будут немедленно прекращены, азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры для их предотвращения. Эти события еще раз подтверждают необходимость, установления Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди», - заявляет министерство обороны.
Факт сопровождения российским миротворческим контингентом военных грузов из Армении в Карабах зафиксирован средствами технического наблюдения подразделений ВС Азербайджана расположенных в этом направлении.
Б.Рустамбеков
Интерес Индии к российской нефти ВСТО может усилить конкуренцию за нее с Китаем
Нефть ускорила падение из-за укрепления доллара
Внедрение KEBCO минимизировало санкционные риски для казахстанских НК - глава КазМунайГаза
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Полиция применила слезоточивый газ против участников акции оппозиции у здания парламента
Парламентская делегация из Венгрии заверила, что поддержит членство Швеции в НАТО
В Польше готовы обслуживать поставленные Украине танки Leopard
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна