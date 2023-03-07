РМК сопровождает перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана

Российский миротворческий контингент в течение дня 7 марта осуществлял сопровождение военных транспортных средств вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований посредством грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Министерство обороны заявляет, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента недопустимо и является грубым нарушением положений трехсторонней декларации и должно быть немедленно прекращено.

«Еще раз заявляем, что поставки Арменией оружия, боеприпасов, мин, припасов и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям, дислоцированным в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также перевозка и ротация личного состава на боевые позиции является грубым нарушением суверенитета Азербайджана и положений трехсторонней декларации и продолжение политики военной агрессии против Азербайджана.

Если эти действия не будут немедленно прекращены, азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры для их предотвращения. Эти события еще раз подтверждают необходимость, установления Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди», - заявляет министерство обороны.

Факт сопровождения российским миротворческим контингентом военных грузов из Армении в Карабах зафиксирован средствами технического наблюдения подразделений ВС Азербайджана расположенных в этом направлении.

Б.Рустамбеков