Алиев пригласил китайские компании принять участие в восстановительных работах в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял спецпредставителя правительства Китая по вопросам Европы Ву Хонгбона, сообщает сайт главы государства.
Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Китая и подчеркнул, что сотрудничество с Китаем является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.
Глава государства также выразил удовлетворение укреплению отношений между странами из года в год, подчеркнув , что сотрудничество с Китаем расширяется из года в год не только на разных политических платформах, но и в экономической сфере, в том числе в рамках проекта «Один пояс, один путь».
В этой связи Алиев отметил, что хорошим примером этому является увеличение объемов грузов, перевозимых из Китая через Азербайджан в западном направлении.
Глава государства проинформировал о потенциале возобновляемой энергетики Азербайджана, подчеркнув что Китай обладает большими технологическими возможностями в этой сфере.
В ходе беседы китайским компаниям было предложено принять участие в работах по реконструкции и строительству на освобожденных территориях.
Б.Рустамбеков
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