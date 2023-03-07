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Внешняя политика 07.03.2023 20:30

Оправдание Францией провокаций Армении в Карабахе неприемлемы - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает неприемлемым оправдание Францией провокацию Армении 6 марта на дороге Ханкенди-Халфали-Турсу.

«К сожалению, МИД Франции продолжает занимать предвзятую и необоснованную позицию, комментируя происходящие в нашем регионе провокации. Вместо призыва к выводу незаконных вооруженных сил Армении с суверенных территорий Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права, четырех резолюций Совета Безопасности ООН, членом которого она является, и трехсторонней декларации, французская сторона представила незаконные армянские вооруженные формирования как «полицию». Подобное косвенное оправдание провокаций на территории Азербайджана, неприемлемо», - заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, Франция должна понимать, что попытка армянской стороны продолжить незаконную военную деятельность с использованием альтернативных маршрутов под предлогом протестов на Лачинской дороге является грубым нарушением международных обязательств.

«Напоминаем еще раз, что Азербайджан полон решимости предпринять все необходимые шаги, по предотвращению продолжающихся провокаций армянской стороны, борьбы с армянскими вооруженными силами, которые до сих пор не выведены с территорий Азербайджана в нарушение своих обязательств, недопущение перевозки и применения оружия, боеприпасов и мин на суверенных территориях, что является суверенным правом нашей страны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ФРАНЦИЯ


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