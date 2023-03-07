Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 80.46 +0.78 Brent 86.18 +0.35

ТЭК 07.03.2023 20:55

Нефть ускорила падение из-за укрепления доллара

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник на фоне роста курса доллара после "ястребиного" выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,95 (1,1%) - до $85,23 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,97 (1,21%) - до $79,49 за баррель.

ФРС готова сделать все, что нужно, для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил Пауэлл. Он также добавил, что финальный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем прогнозировалось ранее.

На таких заявлениях рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил на 0,75%. Укрепление доллара снижает привлекательность сырьевых товаров, включая нефть, для держателей других валют.

"Если Федрезерв решит вести борьбу с инфляцией до победного конца и поднимет ставки до уровня, который окажется болезненным для экономики, это плохо отразится на ВВП, - отметил замглавы отдела исследований в CFRA Research Стюарт Гликман. - Спрос на нефть коррелирует с темпами роста ВВП, так что это будет плохой новостью для нефтяных котировок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть перешла к небольшому снижению Цены на нефть растут, Brent у $86,4 за баррель Нефть дешевеет в связи с осторожным прогнозом Китая для экономики Нефть дешевеет после роста на минувшей неделе Цены на нефть снижаются Нефть умеренно дешевеет, Brent у $84,5 за баррель Цены на нефть опускаются Цены на нефть остаются в плюсе, Brent - $84,7 за баррель Нефть ускорила рост, Brent приближается к $85 за баррель Нефть продолжает слабо расти, цена Brent - выше $84,4 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az