Нефть ускорила падение из-за укрепления доллара

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник на фоне роста курса доллара после "ястребиного" выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,95 (1,1%) - до $85,23 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,97 (1,21%) - до $79,49 за баррель.
ФРС готова сделать все, что нужно, для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил Пауэлл. Он также добавил, что финальный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем прогнозировалось ранее.
На таких заявлениях рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил на 0,75%. Укрепление доллара снижает привлекательность сырьевых товаров, включая нефть, для держателей других валют.
"Если Федрезерв решит вести борьбу с инфляцией до победного конца и поднимет ставки до уровня, который окажется болезненным для экономики, это плохо отразится на ВВП, - отметил замглавы отдела исследований в CFRA Research Стюарт Гликман. - Спрос на нефть коррелирует с темпами роста ВВП, так что это будет плохой новостью для нефтяных котировок".
Оправдание Францией провокаций Армении в Карабахе неприемлемы - МИД Азербайджана
Алиев пригласил китайские компании принять участие в восстановительных работах в Карабахе
РМК сопровождает перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Столтенберг не сомневается во вступлении Швеции в НАТО, но не называет сроки
В Великобритании готовятся к сильнейшим за сезон похолоданию и снегопадам
Полиция применила слезоточивый газ против участников акции оппозиции у здания парламента
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна