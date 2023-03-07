Полиция применила слезоточивый газ против участников акции оппозиции у здания парламента

Ситуация у здания парламента Грузии, где уже несколько часов проходит митинг оппозиции против принятия закона об иностранных агентах, обострилась.
Как передает корреспондент "Интерфакса", десятки оппозиционеров время от времени пытаются прорвать плотный кордон полицейского спецназа. Его сотрудники применили против толпы слезоточивый газ. Противостояние продолжается.
На площади перед парламентом в эти часы находятся несколько тысяч оппозиционеров.
Ранее во вторник парламентское большинство поддержало в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов. Оппозиционные фракции голосовали против.
В первом чтении был принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа".
Другой законопроект о регистрации иностранных агентов является переводом на грузинский язык действующего американского закона, принятого в 1939 году с целью борьбы против фашизма.
Оба законопроекта по заявлению парламентского большинства будут направлены в Венецианскую комиссию Совета Европы для экспертизы, после этого законопроекты будут заслушаны и приняты во втором и третьем чтениях.
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