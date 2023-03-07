Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023г до $82,95/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,63/барр. до $82,95/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений - $77,57/барр.

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