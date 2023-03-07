Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023г до $82,95/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,63/барр. до $82,95/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений - $77,57/барр.
Оправдание Францией провокаций Армении в Карабахе неприемлемы - МИД Азербайджана
Алиев пригласил китайские компании принять участие в восстановительных работах в Карабахе
РМК сопровождает перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Столтенберг не сомневается во вступлении Швеции в НАТО, но не называет сроки
В Великобритании готовятся к сильнейшим за сезон похолоданию и снегопадам
Полиция применила слезоточивый газ против участников акции оппозиции у здания парламента
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна