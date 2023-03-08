Президент Латвии прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Латвии Эгилс Левитс в среду прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщают официальные СМИ Азербайджана.

Ранее в канцелярии главы Латвии сообщали, что в рамках визита, который продлится с 8 по 9 марта, намечены переговоры Левитса с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, президент Латвии примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Р.Керимов