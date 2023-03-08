Канада и ЕК пообещали дополнительную поддержку в разминировании Украины

Канада пообещала выделить дополнительно почти $2,2 млн на поддержку усилий по разминированию Украины, говорится в совместном заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по итогам переговоров.

"Канада присоединяется к ЕС и обещает выделить дополнительные 3 млн канадских долларов (почти $2,2 млн - ИФ) на поддержку инициативы по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в Украине, в дополнение к более чем 32 млн канадских долларов (более $23 млн), которые Канада уже выделяет", - говорится в сообщении, на сайте премьер-министра.

Уточняется, что ЕС выделяет 43 млн евро на те же цели.

Кроме того, Канада приняла решение о продлении до октября 2023 года украинских военных инженеров и обеспечении "углубленной подготовки военных врачей".

Подчеркивается, что Канада совместно работают с ЕС над поставкой Украине канадских энергетических трансформаторов.

Помимо этого, Трюдо и фон дер Ляйен "договорились работать вместе, чтобы заложить основу для развития надежной цепочки поставок водорода между Канадой и ЕС, а также разработать общие подходы к стандартам и сертификации водорода".