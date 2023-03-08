В Азербайджане у границы с Ираном произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду на территории Азербайджана недалеко от границы с Ираном. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 10:14 по бакинскому времени (09:14 МСК) на территории Билясуварского района страны.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 10:14 по местному времени в 20 км к северу от Джалилабадской сейсмологической станции на территории Билясуварского района зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения имел координаты 39.43 градуса северной широты, 48.34 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 37 километров.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители прилегающих районов, отметили сейсмологи.

Р.Керимов