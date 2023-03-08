Закон об иноагентах в Грузии противоречит цели страны по вступлению в ЕС - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что принятый грузинским парламентом во вторник в первом чтении закон о "прозрачности иностранного влияния" представляет собой "очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа".

"Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих пользу от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в среду в Брюсселе.

По словам Борреля, окончательное принятие закона "может иметь серьезные последствия" для отношений ЕС и Грузии.

"Европейский союз призывает Грузию соблюдать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека и напоминает о праве людей на мирный протест", - сказано в коммюнике высокого представителя ЕС.

Во вторник вечером после принятия парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников на акцию протеста, в ходе которой произошли столкновения с полицией. Грузинский спецназ оттеснил участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси, используя слезоточивый газ.

В среду МВД Грузии сообщило о задержании 66 оппозиционеров, участвовавших в акции протеста на площади у парламента в Тбилиси. В сообщении сказано, что пострадали до 50 сотрудников полиции. Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси.