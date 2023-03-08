Потери экономики Азербайджана из-за проблемы с лишним весом у населения в 2035г могут превысить $3 млрд

Ущерб экономике Азербайджана от проблем у людей с избыточным весом и ожирением в 2035 году может превысить $3 млрд или 4,4% ВВП. Такой прогноз содержится в докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно представленным в отчете данным, экономические потери Азербайджана от лишнего веса и ожирения населения в 2020г составили $1,273 млрд или 2,8% ВВП.

«В 2025г эти потери могут достигнуть $1,74 млрд (3.2% ВВП), в 2030г - $2,444 млрд (3,8% ВВП), в 2035г - $3,461 млрд (4,4% ВВП)», - подчеркивается в докладе.

По оценкам организации, расходы системы здравоохранения в Азербайджане на борьбу с этой проблемой в 2020 году оцениваются в $108 млн, в 2025г составят $130 млн, в 2030г - $165 млн, в 2035г - $210 млн.

Аналитики организации считают, что в 2035 году каждый третий взрослый житель Азербайджана будет страдать от ожирения.

К этому времени свыше 4 млрд человек во всем мире могут столкнуться с проблемой лишнего веса (согласно докладу, в 2020г - 2 млрд 603 млн человек), а 1 млрд 914 млн человек - страдать от ожирения (в 2020г - 988 млн человек).

Ущерб мировой экономике от избыточного веса и ожирения у населения в 2035г может составить $4,32 трлн или 2,9% мирового ВВП (в 2020г - $1,96 трлн или 2,4% мирового ВВП).

Р.Керимов