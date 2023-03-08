Грузия отправила для анализа в Венецианскую комиссию законопроект об иноагентах

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил в среду на брифинге, что парламент отправил для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы принятый накануне законопроект об иностранных агентах.

"Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте", - сказал Кобахидзе.

Он считает, что утверждения оппозиции о прямой связи между принятием закона об иностранных агентах с предоставлением Грузии статуса кандидата по вступлению в Евросоюз являются "спекуляциями".

"Мы проявили максимальное уважение к европейским институтам отправив законопроект в Венецианскую комиссию, но когда нам говорят, что нельзя даже обсуждать этот законопроект - это ущемление государства и общества", - отметил Кобахидзе.

Он обвинил радикальную оппозицию и некоторые неправительственные организации, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа, в антиправительственных действиях.

"Принятие закона об иностранных агентах сделает прозрачной так называемую финансовую помощь некоторым неправительственным организациям, участвующих в антиправительственных действиях", - сказал Кобахидзе.

Ранее в среду высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах в Грузии противоречит цели страны по вступлению в ЕС

"Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих пользу от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в Брюсселе.

По словам Борреля, окончательное принятие закона "может иметь серьезные последствия" для отношений ЕС и Грузии.

Во вторник вечером после принятия парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников на акцию протеста, в ходе которой произошли столкновения с полицией. Грузинский спецназ оттеснил участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси, используя слезоточивый газ.

В среду МВД Грузии сообщило о задержании 66 оппозиционеров, участвовавших в акции протеста на площади у парламента в Тбилиси. В сообщении сказано, что пострадали до 50 сотрудников полиции. Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси.

Венецианская комиссия - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Ее сессии проходят в Венеции, отсюда и неофициальное название.