Более 12,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 12,3 тыс. случаев, скончались 45 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"Выявлено 12 320 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%", - сообщили в оперштабе.
По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 тыс. 449 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 тыс. 871.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек, накануне сообщалось о 42 умерших.
"Выздоровели за сутки 16 437 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 7 марта", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 млн 376 тыс. 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 тыс. 423 умерших и 21 млн 717 тыс. 232 выздоровевших.
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