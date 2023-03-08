Турецкая делегация посетит Москву в рамках подготовки к встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана - Чавушоглу

Делегация Анкары на следующей неделе прибудет в Москву для технических переговоров, которые проведут в рамках подготовки к встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Турецкая делегация совершит на следующей неделе поездку в Москву на технические переговоры - в преддверии планируемой встречи министров иностранных дел Турции, России, Сирии и Ирана", - приводит "Анадолу" слова Чавушоглу.
В ходе пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом он пояснил, что Анкара поддержала предложение Москвы по организации четырехсторонних консультаций, в том числе с участием Ирана и Сирии, и Турцию на переговорах на следующей неделе будет представлять замглавы МИД.
В свою очередь Абдоллахиан заявил, что Тегеран поддерживает сближение Турции и Сирии.
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