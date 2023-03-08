Власти США представят 9 марта проект военного бюджета в объеме $835 млрд

Администрация США в четверг представит проект военного бюджета на 2024 финансовый год, который может стать одним из самых крупных в истории страны в мирное время, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.
"По словам официальных лиц, программа расходов, которая администрация президента Джо Байдена предложит в четверг, будет одним из самых значительных военных бюджетов в мирное время, с $170 млрд на закупки вооружений и $145 млрд на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, и оба показателя являются рекордными", - отмечает агентство.
"Один из источников (...) сказал, что потолок затрат для Минобороны в 2024 финансовом году, что начнется 1 октября 2023 года, превысит $835 млрд; причем Конгресс на 2023 финансовый год одобрил этот показатель в размере $816 млрд", - сообщает агентство.
Однако, напоминает Bloomberg, в 2008 - 2011 финансовых годах, во время операции США в Ираке, Пентагону выделяли от $832 млрд до $858 млрд при пересчете в доллары США образца 2022 года.
В данный момент, отмечает агентство, бюджет Пентагона меняется на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином, и в Минобороны США считают Китай главным вызовом американскому военному лидерству в мире.
В частности, администрация хочет получить средства еще на 83 истребителя-бомбардировщика F-35 - на самую дорогую американскую систему вооружения. Власти запросят $13,5 млрд на приобретение этих самолетов, на дальнейшее развитие F-35 и модернизацию.
Также бюджет предполагает значительное выделение средств на приобретение боеприпасов для ВМС и ВВС, которые можно будет использовать для ударов на больших расстояниях.
Между тем, ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год будет включать в себя проект интеграции воздушных и космических средств слежения за движущимися объектами. При этом он подчеркнул, что подробности этой инициативы являются засекреченными.
Он пояснил, что Космические силы США продолжат работать над проектами следующего поколения спутников и наземных систем, оповещающих о ракетных пусках и отслеживающих полеты ракет. Космическим силам в 2024 финансовом году потребуется примерно $3,9 млрд на создании более устойчивой группировки спутников, размещенных на разных орбитах, для слежения за ракетами.
Defense news в свою очередь отмечает, что последние несколько лет ВВС США и Космические силы разрабатывают планы совместного использования спутников, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и самолетов боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS.
В декабре 2022 года американские законодатели одобрили выделение рекордных $858 млрд на оборонные нужды на текущий год. В частности, в них входят около $817 млрд конкретно для Пентагона. Эта сумма на 10% больше, чем в 2022 финансовом году, и на $45 млрд превысила сумму, запрошенную Байденом.
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