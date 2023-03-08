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Дальнее зарубежье 08.03.2023 16:00

Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции

В работе общественного транспорта в Греции возникли сбои после того, как члены профсоюзов в среду вышли на забастовки, протестуя против ситуации, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе, сообщает Associated Press.

В частности, в среду не работало паромное сообщение с островами, возникли проблемы с общественным транспортом в Афинах.

1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. "В Евангелисмосе произошло лобовое столкновение двух поездов: грузового поезда и поезда IC 62, который направлялся из Афин в Салоники", - говорилось в сообщении оператора греческих железных дорог Hellenic Train. В результате столкновения погибли 57 человек.

Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции. Премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал полное сотрудничество в расследовании обстоятельств катастрофы. При этом весной в стране должны пройти парламентские выборы.

В среду в Грецию должны прибыть высокопоставленные представители Европейского железнодорожного агентства (одного из ведомств ЕС) в рамках обещанной Брюсселем помощи Афинам в деле улучшения безопасности на греческих железных дорогах.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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