Латвийская airBaltic планирует возобновить рейсы между Ригой и Баку в мае 2023г - Левитс

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена возобновить прямые рейсы между Ригой и Баку в мае 2023 года, сообщил президент Латвии Эгилс Левитс.

«Наша национальная авиакомпания airBaltic планирует в мае этого года возобновить прямые рейсы между Ригой и Баку», - заявил в среду в Азербайджане Левитс, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эгилс Левитс в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. В первый день визита он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Р.Керимов