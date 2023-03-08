Алиев: Латвия и Азербайджан - стратегические партнеры

Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Отношения между Латвией и Азербайджаном развиваются очень успешно. Наши страны являются стратегическими партнерами», - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.

По его мнению, визит Левитса в Азербайджан является «яркой демонстрацией тесного сотрудничества» Баку и Риги.

«Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит президента (Латвии Левитса - ИФ) является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества», - отметил глава азербайджанского государства.

«Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания», - добавил Алиев.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эгилс Левитс в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. В первый день визита он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Р.Керимов