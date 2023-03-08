Алиев и Левитс провели встречу в расширенном составе

Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Эгилс Левитс провели в среду встречу в расширенном составе, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, Левитс в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. Он примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Р.Керимов