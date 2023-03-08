Большая часть нового соглашения между Азербайджаном и ЕС уже согласована - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большая часть нового соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) уже согласована.
Он отметил, что Баку «подписал или принял декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС».
«Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже», - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.
Р.Керимов
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