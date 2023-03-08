Большая часть нового соглашения между Азербайджаном и ЕС уже согласована - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большая часть нового соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) уже согласована.

Он отметил, что Баку «подписал или принял декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС».

«Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже», - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.

Р.Керимов