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Внешняя политика 08.03.2023 16:20

Большая часть нового соглашения между Азербайджаном и ЕС уже согласована - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большая часть нового соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) уже согласована.

Он отметил, что Баку «подписал или принял декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС».

«Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже», - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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