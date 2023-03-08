Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на скорое начало поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана в Европу.

По итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку в среду он заявил, что «Азербайджан становится для Европейского союза более важным партнером в отношении поставок энергоносителей».

«Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера», - подчеркнул глава азербайджанского государства.

«Сегодня мы экспортируем (в Европу - ИФ) нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и «зеленую» энергию», - заявил Алиев.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в сентябре 2023 года. Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Р.Керимов