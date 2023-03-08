Во Франции предупредили о продолжении проблем в работе транспорта из-за протестов

Французский министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон предвидит значительные нарушения работы отрасли в ближайшие дни вплоть до пятницы из-за продолжения протестного движения против пенсионной реформы.
В эфире телеканала LCI в среду, день спустя после массовых манифестаций во Франции, собравших по официальным данным 1,28 млн протестующих, Бон сказал, что в авиационном секторе сложности "продолжатся примерно с той же интенсивностью", что и в забастовочный день 7 марта: на 20% сокращены рейсы в аэропорту Париж - Шарль-де-Голль и на 30% - в аэропортах Орли, Ниццы, Тулузы и Марселя.
На железнодорожном транспорте все профсоюзные организации призвали к "возобновляемым забастовкам". В среду на линии дальнего следования вышло лишь около 30% поездов, на отдельных участках еще меньше. По всей Франции ощутимо нарушен график поездов регионального значения. Значительно сокращено количество пригородных поездов Парижского региона.
До пятницы сохранятся проблемы на городском транспорте в Париже, особенно это затронет метро, спрогнозировал министр-делегат.
Накануне во Франции прошел шестой "день мобилизации" несогласных с планами пенсионной реформы. В ходе манифестаций профсоюзы объявили, что следующими днями массового протеста станут 11 и 15 марта. Помимо этого, ряд секторов для оказания давления на правительство намечает "возобновляемые забастовки".
Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.
Проект закона о пенсионной реформе после рассмотрения в нижней палате парламента - Национальном собрании - поступил в сенат, где будет обсуждаться до 12 марта.
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