Проведение Форума по межкультурному диалогу возобновится в 2024г - Алиев

Практика проведения в Азербайджане Форума по межкультурному диалогу, отложенного из-за пандемии COVID-19, будет возобновлена в 2024 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В ходе встречи с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом в среду в Баку «Алиев сообщил, что со следующего года будет возобновлен и традиционно проводимый в Азербайджане Форум по межкультурному диалогу, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19», говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
Президент Азербайджана выразил уверенность в продолжении в этом контексте сотрудничества Баку с Альянсом цивилизаций ООН.
Отметив, что между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН осуществляется тесное сотрудничество, Алиев заявил, что Баку и впредь будет поддерживать деятельность организации.
Он напомнил, что в конце 2023 года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН), и заметил, что «в период председательства наша страна оставила очень хорошее наследие».
В свою очередь Мигель Анхель Моратинос заявил, что доволен сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном, поблагодарив Алиева за поддержку деятельности организации.
По его мнению, Международный центр Низами Гянджеви, который организует Глобальный Бакинский форум, выступает уже в роли «признанного на международном уровне института, пользующегося высоким авторитетом».
Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН отметил успешное проведение в Баку саммита Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19.
Коснувшись инициативы One Humanity Альянса цивилизаций ООН, он сообщил, что «в связи с этим в различных городах мира будут организованы концертные программы, и выразил готовность к сотрудничеству с нашей страной (с Азербайджаном - ИФ) и в данной сфере».
В сообщении также отмечается, что «на встрече был отмечен вклад, вносимый Азербайджаном благодаря своему богатому наследию и опыту в процесс межцивилизационного и межкультурного диалога на мировом уровне».
Р.Керимов
Рига выступает за нормализацию отношений Баку и Еревана на основе соблюдения принципа территориальной целостности - Левитс
Алиев рассчитывает на положительную реакцию Еревана на предложения Баку по мирному договору
Большая часть нового соглашения между Азербайджаном и ЕС уже согласована - Алиев
Алиев надеется на скорое начало поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана в Европу
Латвийская airBaltic планирует возобновить рейсы между Ригой и Баку в мае 2023г - Левитс
Инвестиции в новые офшорные месторождения углеводородов составят $214 млрд в следующие два года
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Власти Эстонии разрешили владеть оружием только гражданам страны, государств-членов ЕС и НАТО
ВВС США планирует принять на вооружение 200 истребителей шестого поколения и тысячу дронов поддержки
Во Франции предупредили о продолжении проблем в работе транспорта из-за протестов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна