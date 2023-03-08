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Культура 08.03.2023 19:01

Проведение Форума по межкультурному диалогу возобновится в 2024г - Алиев

Практика проведения в Азербайджане Форума по межкультурному диалогу, отложенного из-за пандемии COVID-19, будет возобновлена в 2024 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе встречи с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом в среду в Баку «Алиев сообщил, что со следующего года будет возобновлен и традиционно проводимый в Азербайджане Форум по межкультурному диалогу, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19», говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность в продолжении в этом контексте сотрудничества Баку с Альянсом цивилизаций ООН.

Отметив, что между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН осуществляется тесное сотрудничество, Алиев заявил, что Баку и впредь будет поддерживать деятельность организации.

Он напомнил, что в конце 2023 года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН), и заметил, что «в период председательства наша страна оставила очень хорошее наследие».

В свою очередь Мигель Анхель Моратинос заявил, что доволен сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном, поблагодарив Алиева за поддержку деятельности организации.

По его мнению, Международный центр Низами Гянджеви, который организует Глобальный Бакинский форум, выступает уже в роли «признанного на международном уровне института, пользующегося высоким авторитетом».

Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН отметил успешное проведение в Баку саммита Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19.

Коснувшись инициативы One Humanity Альянса цивилизаций ООН, он сообщил, что «в связи с этим в различных городах мира будут организованы концертные программы, и выразил готовность к сотрудничеству с нашей страной (с Азербайджаном - ИФ) и в данной сфере».

В сообщении также отмечается, что «на встрече был отмечен вклад, вносимый Азербайджаном благодаря своему богатому наследию и опыту в процесс межцивилизационного и межкультурного диалога на мировом уровне».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОРУМ, ВСТРЕЧА


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