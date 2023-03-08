Власти Эстонии разрешили владеть оружием только гражданам страны, государств-членов ЕС и НАТО

Президент Эстонии Алар Карис подписал поправки в закон "Об оружии" и связанные с ним законы, согласно которым владеть оружием теперь смогут только граждане республики, а также граждане государств - членов ЕС и НАТО.
"Отныне разрешения на ношение оружия в Эстонии будут выдаваться только гражданам Европейского Союза и государств-членов НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или проживающим в Эстонии на основании вида на жительство", - сообщила в среду канцелярия президента.
Отмечается, что закон коснется 683 граждан других стран, в основном из России и Беларуси, а также 595 лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики. Они должны будут продать или сдать оружие полиции, иначе ими займутся органы правопорядка.
Решение касается и юридических лиц, в состав правления которых входят лица, не имеющее права владеть оружием, или которым принадлежит контрольный пакет акций компании.
Также подчеркивается, что разрешения, выданные лицам без гражданства, действительны до даты, указанной в разрешении, т.е. максимум пять лет. Разрешения для других иностранцев действительны в течение одного года.
Ходатайствовать о разрешении на владение огнестрельным оружием может только иностранец, хорошо владеющий эстонским языком, поскольку отныне экзамен по оружию будет полностью проводиться на эстонском языке.
Подготовленный правительством закон вступает в силу с 15 марта.
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