ВВС США планирует принять на вооружение 200 истребителей шестого поколения и тысячу дронов поддержки

США планируют принять в боевой состав военно-воздушных сил 200 стелс-истребителей шестого поколения, создаваемых в рамках программы Воздушного доминирования следующего поколения (Next-Generation Air Dominance - NGAD), сообщил министр ВВС Фрэнк Кендалл, передает американское военное издание The War Zone.
Вместе с тысячью инновационных беспилотных истребителей боевого сопровождения, разрабатываемых по программе Collaborative Combat Aircraft (CCA), а также 300 истребителями пятого поколения F-35 они станут основой будущей тактической стратегии воздушных боев ВВС США, сказал Кендал, выступая на "круглом столе" в ходе симпозиума Ассоциации военно-воздушных и космических сил в Авроре, штат Колорадо.
"Министерство ВВС продвигается вперед с созданием семейства систем для следующего поколения обеспечения господства в воздухе, - заявил Кендалл. - Она будет включать в себя как платформу NGAD, так и использование беспилотных самолетов поддержки".
"Планом предполагается иметь 1000 (беспилотных истребителей поддержки) CCA, - сказал Кендалл. - Эта цифра складывается из предполагаемых двух CCA для (каждой из) 200 платформ NGAD и еще двух для каждого из 300 F-35, всего 1000".
По мнению ВВС США, использование NGAD в паре с беспилотными истребителями боевой поддержки, оснащенными искусственным интеллектом, позволит выполнять сложные военные миссии с гораздо меньшими потерями.
По данным Пентагона, полет первого серийного американского боевого стелс-истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы NGAD, планируется совершить не ранее 2030 года.
Пока в Соединенных Штатах не произведено ни одного операционного варианта этого истребителя. В рамках этой программы построен прототип первого лётного образца перспективного самолёта, предназначенный для проведения предварительных летных испытаний и отработки основных технологий.
Программа NGAD представляет собой семейство систем, которое включает в себя пилотируемый истребитель шестого поколения, беспилотники боевой поддержки, новое оружие, такое как совместная усовершенствованная тактическая ракета AIM-260, и, возможно, другие секретные системы.
Тактико-технические данные нового истребителя строго засекречены. По открытым источникам, истребители NGAD должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD - Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.
В настоящее время вооруженные силы США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor, на смену которым должны прийти NGAD, и F-35 Lightning II.
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