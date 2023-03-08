Рига выступает за нормализацию отношений Баку и Еревана на основе соблюдения принципа территориальной целостности - Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Рига выступает за нормализацию отношений Азербайджана и Армении на основе соблюдения принципа территориальной целостности.

«Что касается мирного процесса на Южном Кавказе, Азербайджана и Армении, то, как я уже отметил, мы выступаем за урегулирование, основанное на международном праве. А международное право означает территориальную целостность стран», - заявил в среду Левитс по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он отметил, что «настало время добиться такого мирного соглашения», добавив, что «мы поддержим мирное соглашение, в котором обе стороны придут к согласию».

«Устойчивого мира можно добиться лишь в том случае, если он опирается на международное право и территориальную целостность», - полагает Левитс.

Р.Керимов