Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.03 $/bbl +/- WTI 77.58 -2.88 Brent 83.29 -2.89

Регион 08.03.2023 21:49

МВД Грузии задержало за сутки более 70 участников акции протеста в Тбилиси

Сотрудники МВД Грузии за последние сутки задержали 76 участников акции оппозиции, протестующих против принятия закона об иностранных агентах, сообщило министерство.

"МВД продолжает оперативные мероприятия и следственные действия с целью выявления и задержания лиц, причастных к нападению на полицейских и другим насильственным действиям во время продолжающейся акции протеста в районе здания парламента. МВД вновь призывает всех участников акции не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений, соблюдать нормы общественного порядка и подчиняться законным требованиям полиции. Любой факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона", - говорится в заявлении МВД, распространенном в среду.

В частности, в среду задержаны 10 человек, которые пытались пронести на митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси различные запрещенные предметы, включая электрошокер и пиротехнику.

Как говорится в заявлении, данные лица задержаны в административном порядке по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции, в соответствии со 173 статьей кодекса об административных правонарушениях.

"Указанные лица были остановлены сотрудниками правоохранительных органов, так как полицейские заметили, что с собой они несли определенные противозаконные предметы и дубинки", - отмечают в МВД.

МВД сообщает также о задержании в среду еще одного человека по обвинению в нападении на полицейского 7 марта во время акции протеста перед зданием парламента. "Идентифицированы еще несколько лиц, для задержания которых проводятся соответствующие мероприятия", - говорится в заявлении.

Между тем лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе, выступая вечером в среду на акции протеста у здания парламента с участием нескольких тысяч человек, выдвинул ультиматум властям - в течение ближайшего часа отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников разогнанной полицией акции.

"Если наши требования не будут выполнены, мы объявим о начале других протестных действий", - заявил Вашадзе.

Пока акция проходит без инцидентов под надзором небольшого числа полицейских.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


"Грузинская мечта" предлагает сократить радикальное противостояние среди политических сил и объявить на полгода мораторий на агрессивную риторику Грузинская оппозиция требует отставки Гарибашвили Грузинский премьер заявил о готовности правительства конструктивно сотрудничать с оппозицией Саакашвили призывает грузинскую оппозицию к объединению Оппозиционеры заполнили площадь Свободы в Тбилиси, где начинается акция под девизом "Свободу Мише" Организаторы акции оппозиции в Тбилиси обещают участие в ней сотен тысяч сторонников Саакашвили Премьер Грузии считает беспокойство оппозиции о состоянии здоровья Саакашвили наигранным перед вторым туром выборов Премьер-министр Грузии обвинил партию Саакашвили в срыве соглашения властей с оппозицией Правящая партия Грузии считает Саакашвили ответственным за срыв переговоров с оппозицией Власти Грузии обещают продолжить диалог с оппозицией при посредничестве ЕС после визита премьера в Брюссель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az