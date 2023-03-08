МВД Грузии задержало за сутки более 70 участников акции протеста в Тбилиси

Сотрудники МВД Грузии за последние сутки задержали 76 участников акции оппозиции, протестующих против принятия закона об иностранных агентах, сообщило министерство.
"МВД продолжает оперативные мероприятия и следственные действия с целью выявления и задержания лиц, причастных к нападению на полицейских и другим насильственным действиям во время продолжающейся акции протеста в районе здания парламента. МВД вновь призывает всех участников акции не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений, соблюдать нормы общественного порядка и подчиняться законным требованиям полиции. Любой факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона", - говорится в заявлении МВД, распространенном в среду.
В частности, в среду задержаны 10 человек, которые пытались пронести на митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси различные запрещенные предметы, включая электрошокер и пиротехнику.
Как говорится в заявлении, данные лица задержаны в административном порядке по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции, в соответствии со 173 статьей кодекса об административных правонарушениях.
"Указанные лица были остановлены сотрудниками правоохранительных органов, так как полицейские заметили, что с собой они несли определенные противозаконные предметы и дубинки", - отмечают в МВД.
МВД сообщает также о задержании в среду еще одного человека по обвинению в нападении на полицейского 7 марта во время акции протеста перед зданием парламента. "Идентифицированы еще несколько лиц, для задержания которых проводятся соответствующие мероприятия", - говорится в заявлении.
Между тем лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе, выступая вечером в среду на акции протеста у здания парламента с участием нескольких тысяч человек, выдвинул ультиматум властям - в течение ближайшего часа отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников разогнанной полицией акции.
"Если наши требования не будут выполнены, мы объявим о начале других протестных действий", - заявил Вашадзе.
Пока акция проходит без инцидентов под надзором небольшого числа полицейских.
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