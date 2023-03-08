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Дальнее зарубежье 08.03.2023 22:09

Генсек ООН призвал продлить «зерновую сделку»

Черноморская "зерновая сделка", срок действия которой истекает 18 марта, должна продолжать работать, заявил в ходе визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я хочу подчеркнуть первостепенную важность задачи обеспечить выполнение черноморской "зерновой сделки" после 18 марта; а также задачи работать над условиями для максимального использования возможностей для экспорта продукции через Черное море - в соответствии с целями данной инициативы", - сказал Гуттериш.

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Тэги: ООН, ЗЕРНО, СДЕЛКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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