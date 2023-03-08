Генсек ООН призвал продлить «зерновую сделку»

Черноморская "зерновая сделка", срок действия которой истекает 18 марта, должна продолжать работать, заявил в ходе визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Я хочу подчеркнуть первостепенную важность задачи обеспечить выполнение черноморской "зерновой сделки" после 18 марта; а также задачи работать над условиями для максимального использования возможностей для экспорта продукции через Черное море - в соответствии с целями данной инициативы", - сказал Гуттериш.
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