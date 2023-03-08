Лидеры стран ЕС в марте должны будут решить, выделять ли дополнительные деньги на закупки вооружения - Боррель

Руководители стран ЕС на саммите в конце марта должны будут решить, нужно ли выделить еще денег в Европейский фонд мира, используемый, в частности, для финансирования поставок вооружения на Украину, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Если они захотят большего, то лидерам стран ЕС 23 марта на саммите нужно будет решить, насколько увеличить эти расходы", - сказал он на пресс-конференции в Швеции.
Боррель отвечал на вопрос о том, что произойдет, если будет принято его предложение об использовании 2 млрд из Европейского фонда мира на поставки боеприпасов Киеву. Журналист отметил, что при таком развитии событий денег в фонде не останется и нужно будет выделять дополнительные средства.
Ранее в среду шведское председательство в ЕС сообщило, что постпреды стран Евросоюза согласовали выделение 2 млрд евро на нужды этого фонда.
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