Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду направлений - Левитс

Рига проявляет интерес к развитию сотрудничества с Баку, отмечает президент Латвии Эгилс Левитс.

По итогам переговоров в среду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку он заявил о положительных тенденциях развития двусторонних отношений в прошлом году, заметив, что в Риге «заинтересованы в рассмотрении возможностей в области ИКТ, «умной» энергии, «зеленых» технологий и (...) транспорта и перевозок».

Он добавил, что Латвия, как государство-член Европейского союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, приветствует меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества Брюсселя и Баку в энергетической сфере.

«В настоящее время Азербайджан играет очень важную роль в диверсификации энергоснабжения Европейского союза и вносит вклад в энергетическую безопасность ЕС», - заявил Левитс, добавив, что «мы также настроены на более тесное сотрудничество в области возобновляемой энергии».

Коснувшись сотрудничества в сфере безопасности, он обратил внимание на то, что посольство Латвии выполняет функцию координатора НАТО в Азербайджане, и отметил, что «мы продлим данный мандат нашего посольства в Баку до 2024 года».

«Вижу, что у Азербайджана и НАТО есть взаимная заинтересованность в более тесном сотрудничестве по вопросам безопасности», - заявил глава Латвии.

Он заметил, что Латвия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2025 год, добавив, что Рига надеется «получить поддержку членов Движения неприсоединения в этом вопросе».

«Движение неприсоединения является важной структурой, объединяющей страны, исходящие из принципов международного права и территориальной целостности, так как государства должны быть заинтересованы в мире, а мир опирается на международное право. Вы же (Алиев - ИФ), как действующий председатель движения, играете чрезвычайно важную роль», - считает Левитс.

Президент Латвии также отметил, что Латвия примет председательство в Совете Европы.

«Азербайджан вступил в организацию в период нашего первого председательства. Мы видим, что расширение Совета Европы было достаточно успешным. Мы продолжим обсуждение вопросов укрепления демократии и верховенства закона в Европе в интересах всех стран-участниц», - заявил он.

Левитс добавил, что это его первый визит в Азербайджан, «и я вижу, что это - стабильная и благополучная страна, надежный партнер Евросоюза».

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эгилс Левитс в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. В первый день визита он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В четверг Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Р.Керимов