Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду направлений - Левитс

Рига проявляет интерес к развитию сотрудничества с Баку, отмечает президент Латвии Эгилс Левитс.
По итогам переговоров в среду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку он заявил о положительных тенденциях развития двусторонних отношений в прошлом году, заметив, что в Риге «заинтересованы в рассмотрении возможностей в области ИКТ, «умной» энергии, «зеленых» технологий и (...) транспорта и перевозок».
Он добавил, что Латвия, как государство-член Европейского союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, приветствует меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества Брюсселя и Баку в энергетической сфере.
«В настоящее время Азербайджан играет очень важную роль в диверсификации энергоснабжения Европейского союза и вносит вклад в энергетическую безопасность ЕС», - заявил Левитс, добавив, что «мы также настроены на более тесное сотрудничество в области возобновляемой энергии».
Коснувшись сотрудничества в сфере безопасности, он обратил внимание на то, что посольство Латвии выполняет функцию координатора НАТО в Азербайджане, и отметил, что «мы продлим данный мандат нашего посольства в Баку до 2024 года».
«Вижу, что у Азербайджана и НАТО есть взаимная заинтересованность в более тесном сотрудничестве по вопросам безопасности», - заявил глава Латвии.
Он заметил, что Латвия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2025 год, добавив, что Рига надеется «получить поддержку членов Движения неприсоединения в этом вопросе».
«Движение неприсоединения является важной структурой, объединяющей страны, исходящие из принципов международного права и территориальной целостности, так как государства должны быть заинтересованы в мире, а мир опирается на международное право. Вы же (Алиев - ИФ), как действующий председатель движения, играете чрезвычайно важную роль», - считает Левитс.
Президент Латвии также отметил, что Латвия примет председательство в Совете Европы.
«Азербайджан вступил в организацию в период нашего первого председательства. Мы видим, что расширение Совета Европы было достаточно успешным. Мы продолжим обсуждение вопросов укрепления демократии и верховенства закона в Европе в интересах всех стран-участниц», - заявил он.
Левитс добавил, что это его первый визит в Азербайджан, «и я вижу, что это - стабильная и благополучная страна, надежный партнер Евросоюза».
Как сообщалось ранее, президент Латвии Эгилс Левитс в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. В первый день визита он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В четверг Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.
Р.Керимов
У Украины не было мотивов подрывать «Северный поток» - Подоляк
Алиев надеется на скорое начало поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана в Европу
Латвийская airBaltic планирует возобновить рейсы между Ригой и Баку в мае 2023г - Левитс
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Проведение Форума по межкультурному диалогу возобновится в 2024г - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
На севере Норвегии введена в строй база для спецназа морской пехоты Великобритании
Лидеры стран ЕС в марте должны будут решить, выделять ли дополнительные деньги на закупки вооружения - Боррель
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна