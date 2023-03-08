Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.03 $/bbl +/- WTI 77.58 -2.88 Brent 83.29 -2.89

Внешняя политика 08.03.2023 21:52

Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду направлений - Левитс

Рига проявляет интерес к развитию сотрудничества с Баку, отмечает президент Латвии Эгилс Левитс.

По итогам переговоров в среду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку он заявил о положительных тенденциях развития двусторонних отношений в прошлом году, заметив, что в Риге «заинтересованы в рассмотрении возможностей в области ИКТ, «умной» энергии, «зеленых» технологий и (...) транспорта и перевозок».

Он добавил, что Латвия, как государство-член Европейского союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, приветствует меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества Брюсселя и Баку в энергетической сфере.

«В настоящее время Азербайджан играет очень важную роль в диверсификации энергоснабжения Европейского союза и вносит вклад в энергетическую безопасность ЕС», - заявил Левитс, добавив, что «мы также настроены на более тесное сотрудничество в области возобновляемой энергии».

Коснувшись сотрудничества в сфере безопасности, он обратил внимание на то, что посольство Латвии выполняет функцию координатора НАТО в Азербайджане, и отметил, что «мы продлим данный мандат нашего посольства в Баку до 2024 года».

«Вижу, что у Азербайджана и НАТО есть взаимная заинтересованность в более тесном сотрудничестве по вопросам безопасности», - заявил глава Латвии.

Он заметил, что Латвия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2025 год, добавив, что Рига надеется «получить поддержку членов Движения неприсоединения в этом вопросе».

«Движение неприсоединения является важной структурой, объединяющей страны, исходящие из принципов международного права и территориальной целостности, так как государства должны быть заинтересованы в мире, а мир опирается на международное право. Вы же (Алиев - ИФ), как действующий председатель движения, играете чрезвычайно важную роль», - считает Левитс.

Президент Латвии также отметил, что Латвия примет председательство в Совете Европы.

«Азербайджан вступил в организацию в период нашего первого председательства. Мы видим, что расширение Совета Европы было достаточно успешным. Мы продолжим обсуждение вопросов укрепления демократии и верховенства закона в Европе в интересах всех стран-участниц», - заявил он.

Левитс добавил, что это его первый визит в Азербайджан, «и я вижу, что это - стабильная и благополучная страна, надежный партнер Евросоюза».

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эгилс Левитс в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. В первый день визита он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В четверг Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Рига выступает за нормализацию отношений Баку и Еревана на основе соблюдения принципа территориальной целостности - Левитс Алиев: Латвия и Азербайджан - стратегические партнеры Латвийская airBaltic планирует возобновить рейсы между Ригой и Баку в мае 2023г - Левитс Алиев и Левитс провели переговоры в узком составе Президент Латвии прибыл с визитом в Азербайджан Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе Баку и Рига обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате В Латвии открылся Торговый дом Азербайджана Торговый дом Азербайджана в Латвии откроется в ближайшее время - посол в Риге Авиакомпания airBaltic готова выполнять рейсы Рига-Баку круглогодично – премьер Латвии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az