Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.03 $/bbl +/- WTI 77.58 -2.88 Brent 83.29 -2.89

Здравоохранение 08.03.2023 23:14

В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 819, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 53 случаях.

За 24 часа от COVID-19 скончались 3 человека (накануне – 6 человек). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 138 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 456 человек (+38 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 225 человек.

За сутки медики провели 1 665 тестов на коронавирус против 1 664 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 536 тыс. 288 теста на COVID-19.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


Похожие новости


В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев COVID-19 В Азербайджане выявлено 20 новых случаев COVID-19 В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19 В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19 В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19 В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19 В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19 В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19 В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az