В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 819, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 53 случаях.

За 24 часа от COVID-19 скончались 3 человека (накануне – 6 человек). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 138 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 456 человек (+38 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 225 человек.

За сутки медики провели 1 665 тестов на коронавирус против 1 664 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 536 тыс. 288 теста на COVID-19.

Р.Ахмедов