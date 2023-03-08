В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 819, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 53 случаях.
За 24 часа от COVID-19 скончались 3 человека (накануне – 6 человек). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 138 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 456 человек (+38 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 225 человек.
За сутки медики провели 1 665 тестов на коронавирус против 1 664 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 536 тыс. 288 теста на COVID-19.
Р.Ахмедов
Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду направлений - Левитс
Рига выступает за нормализацию отношений Баку и Еревана на основе соблюдения принципа территориальной целостности - Левитс
Алиев рассчитывает на положительную реакцию Еревана на предложения Баку по мирному договору
У Украины не было мотивов подрывать «Северный поток» - Подоляк
Алиев надеется на скорое начало поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана в Европу
Латвийская airBaltic планирует возобновить рейсы между Ригой и Баку в мае 2023г - Левитс
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
На севере Норвегии введена в строй база для спецназа морской пехоты Великобритании
Лидеры стран ЕС в марте должны будут решить, выделять ли дополнительные деньги на закупки вооружения - Боррель
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна