Лондон рассчитывает поставить Австралии атомные подлодки британского проекта

Великобритания уже на следующей неделе может раскрыть детали сделки по атомным подводным лодкам (АПЛ) для Австралии, пишет газета The Guardian.
Британский премьер Риши Сунак сказал министрам, что можно ожидать, что он объявит о сделке в рамках трехстороннего с США соглашения AUKUS по продаже субмарин Австралии уже на следующей неделе, пишет газета.
Несколько источников заявили изданию, что, по их мнению, Великобритания добилась успеха, предлагая австралийцам субмарины британского проекта Astute, и рассчитывает, что Канберра предпочтет их американским проекта Virginia.
The Guardian, ссылаясь на "высокопоставленного министра", отмечает, что Сунак сказал коллегам, что "в восторге" от результатов переговоров, которые продолжались в течение 18 месяцев и поставили Австралию перед выбором между британскими и американскими АПЛ.
"Сделка определенно пошла нам на пользу. Премьер прямо-таки жужжал об этом, когда говорил о ней министрам, улыбаясь и подпрыгивая", - приводит The Guardian слова своего источника.
В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS должно стать строительство АПЛ для Австралии.
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