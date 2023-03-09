США ждут завершения расследований по Северным потокам и рассматривают все возможные версии - госдеп

США в вопросе взрывов на "Северных потоках" ждут завершения расследований и готовы рассматривать все возможные версии, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.
"Я ничего не исключаю. Я просто говорю, что мы не подтверждаем и не комментируем детали в каких-либо сообщениях, которые появились в последние дни", - заявил Прайс. Он отметил, что в Европе расследования инцидентов продолжаются, и Вашингтон ждет, пока они завершатся.
Он также назвал предположения СМИ о том, что США могут быть как-то связаны со взрывами, "нелепыми".
Во вторник The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что США полагают, что диверсию на "Северных потоках" провела "проукраинская группировка". Собеседники издания заверили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии.
В начале февраля американский журналист Сеймур Херш озвучил иную версию: он сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.
В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.
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