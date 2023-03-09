Азербайджан будет наращивать экспорт газа, в 2023г поставки превысят 24 млрд кубометров - Алиев

Азербайджан будет наращивать экспорт газа, в 2023 году объемы экспорта превысят 24 млрд кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы наращиваем наш экспорт газа. В 2021 году экспорт газа составил 19 млрд кубометров. В 2023 году объемы экспорта превысят 24 млрд кубометров, из которых минимум половина будет поставлено в Европу», - сказал Алиев в четверг в Баку на X Глобальном Бакинскому форуме на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды».

По его словам, Азербайджан будет наращивать инвестиции в разработку газовых месторождений.

Кроме этого, в настоящее время ведутся обсуждения по расширению мощностей газопроводов: TANAP – с 16 млрд до 32 млрд кубометров, TAP – с 10 млрд до 20 млрд кубометров и «это необходимо для увеличения экспорта».

Алиев добавил, что Азербайджан становится «важным поставщиком» энергоносителей на европейский рынок, ведется работа для начала экспорта в Европу электроэнергии.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Р.Ахмедов