Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

Регион 09.03.2023 10:42

Правящая партия Грузинская мечта на фоне протестов отозвала законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство приняли решение отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал волнения в обществе, говорится в распространенном в четверг заявлении "Грузинской мечты".

"Как ответственная правящая сила мы приняли решение отозвать поддержанный нами законопроект без всяких условий", - отмечается в заявлении.

Ранее в четверг МВД республики сообщило, что полиция Грузии в ходе проходящих 7-8 марта акций протеста у здания парламента страны задержала 133 человека.

Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на акцию, в ходе которой произошли столкновения с полицией, которая применила силу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТЗЫВ


Похожие новости


Иванишвили обвинил сторонников Саакашвили в срыве избирательной реформы в Грузии Парламент Грузии планирует до конца июня принять законопроект, определяющий политику в борьбе с наркоманией В Грузии предложили ввести уголовное наказание за обращение к "ворам в законе" для решения проблем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az