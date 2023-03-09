Правящая партия Грузинская мечта на фоне протестов отозвала законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство приняли решение отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал волнения в обществе, говорится в распространенном в четверг заявлении "Грузинской мечты".
"Как ответственная правящая сила мы приняли решение отозвать поддержанный нами законопроект без всяких условий", - отмечается в заявлении.
Ранее в четверг МВД республики сообщило, что полиция Грузии в ходе проходящих 7-8 марта акций протеста у здания парламента страны задержала 133 человека.
Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на акцию, в ходе которой произошли столкновения с полицией, которая применила силу.
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