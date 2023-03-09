Экс-министр обороны Казахстана приговорен к 12 годам колонии

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов признан виновным в превышении власти в боевой обстановке во время январских беспорядков 2022 года и приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил в четверг казахстанский портал Baigenews.

"Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде изданию.

Статья 451, ч.3 - превышение власти в боевой обстановке.

В публикации отмечается, что более детальную информацию суд не предоставил, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом "Секретно".

Бектанов, возглавлявший министерство обороны Казахстана с августа 2021 года, был освобожден от должности 19 января 2022 года после произошедших в стране массовых беспорядков. 20 февраля он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что во время январских событий Вооруженные силы из-за "крайне неуверенного и безынициативного руководства" не смогли достойно выполнить возложенные на них задачи, а министр Бектанов не проявил командирских качеств.

В начале января прошлого года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали больше 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.