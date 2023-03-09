Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

СНГ 09.03.2023 11:11

Экс-министр обороны Казахстана приговорен к 12 годам колонии

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов признан виновным в превышении власти в боевой обстановке во время январских беспорядков 2022 года и приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил в четверг казахстанский портал Baigenews.

"Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде изданию.

Статья 451, ч.3 - превышение власти в боевой обстановке.

В публикации отмечается, что более детальную информацию суд не предоставил, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом "Секретно".

Бектанов, возглавлявший министерство обороны Казахстана с августа 2021 года, был освобожден от должности 19 января 2022 года после произошедших в стране массовых беспорядков. 20 февраля он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что во время январских событий Вооруженные силы из-за "крайне неуверенного и безынициативного руководства" не смогли достойно выполнить возложенные на них задачи, а министр Бектанов не проявил командирских качеств.

В начале января прошлого года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали больше 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/МИНИСТР, СУД, ПРИГОВОР


Похожие новости


Экс-министр обороны Казахстана предстал перед судом за бездействие во время массовых беспорядков - Генпрокуратура

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az