Нижняя палата парламента Японии утвердила Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Нижняя палата парламента Японии в четверг утвердила Кадзуо Уэду на пост следующего главы ЦБ.

Также были утверждены кандидатуры двух его заместителей - бывшего руководителя Агентства по финансовым услугам Рёдзо Химино и Шиничи Учида, который является исполнительным директором Банка Японии, отвечающим за денежно-кредитную политику.

Голосование по этому вопросу в верхней палате парламента состоится в пятницу, сообщает MarketWatch.

Срок полномочий нынешнего главы Банка Японии Харухико Куроды истекает 8 апреля. Он возглавляет ЦБ с 2013 года.

Бывший профессор Токийского университета Уэда входил в совет управляющих Банка Японии с 1998 по 2005 год.