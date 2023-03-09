Нижняя палата парламента Японии утвердила Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Нижняя палата парламента Японии в четверг утвердила Кадзуо Уэду на пост следующего главы ЦБ.
Также были утверждены кандидатуры двух его заместителей - бывшего руководителя Агентства по финансовым услугам Рёдзо Химино и Шиничи Учида, который является исполнительным директором Банка Японии, отвечающим за денежно-кредитную политику.
Голосование по этому вопросу в верхней палате парламента состоится в пятницу, сообщает MarketWatch.
Срок полномочий нынешнего главы Банка Японии Харухико Куроды истекает 8 апреля. Он возглавляет ЦБ с 2013 года.
Бывший профессор Токийского университета Уэда входил в совет управляющих Банка Японии с 1998 по 2005 год.
Алиев: мы сделали то, что считали правильным
Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в древнем азербайджанском городе Гянджа - Алиев
Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду направлений - Левитс
Назван представитель Азербайджана на «Евровидении-2023»
Силовые структуры Азербайджана задержали еще двоих, причастных к нападению на инкассаторов в гипермаркете в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
США ждут завершения расследований по Северным потокам и рассматривают все возможные версии - госдеп
Экс-министр обороны Казахстана приговорен к 12 годам колонии
Лондон рассчитывает поставить Австралии атомные подлодки британского проекта
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
Kapital Bank добавил функцию оплаты в рассрочку в свою услугу Mobile POS
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна