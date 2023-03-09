Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

09.03.2023 10:52

Kapital Bank добавил функцию оплаты в рассрочку в свою услугу Mobile POS

Kapital Bank добавил новую функцию в услугу Mobile POS, впервые представленную в Азербайджане в прошлом году, сделав ее еще более удобной и многофункциональной. Теперь при получении оплаты через свои смартфоны предприниматели впервые в стране смогут разделить сумму на оплату в рассрочку до 18 месяцев. Тем самым предприниматели, использующие Mobile POS, смогут привлечь большее количество клиентов, разделив стоимость товаров или услуг на месяцы и увеличив свои объемы оборота.

Заказать функцию Mobile POS можно через смартфон как с операционной системой «iOS», так и «Android». Однако для использования данной услуги необходимо иметь смартфон с операционной системой «Android» и модулем NFC. Услугой могут воспользоваться клиенты Müştəri Bank. Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно пройти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login.

При использовании услуги, удобной для предпринимателей малого и среднего бизнеса, работающих преимущественно в сфере торговли и услуг, нет необходимости ни в приобретении дополнительного POS-терминала, ни в его транспортировке. Подключение к услуге является бесплатным. Кроме того, нет необходимости приходить в филиалы Kapital Bank: подключение происходит полностью онлайн через мобильное приложение Müştəri Bank. Mobile POS дает возможность просматривать историю транзакций и информацию о доступных мобильных POS-терминалах.

Следует отметить, что в апреле 2022 года Kapital Bank впервые в Азербайджане представил услугу Mobile POS юридическим лицам и частным предпринимателям. Благодаря этому сервису, предоставляемому совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и компанией VISA, предприниматели могут принимать платежи с карт, смарт-часов, стикеров и других бесконтактных способов оплаты при помощи своих смартфонов вместо традиционного POS-терминала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az