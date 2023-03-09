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Внешняя политика 09.03.2023 11:01

Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в древнем азербайджанском городе Гянджа - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил наследие великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

«Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже - одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют мудрость и талант азербайджанского народа», - сказал Алиев в четверг на открытии X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГЯНДЖЕВИ, МНЕНИЕ

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