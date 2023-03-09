Назван представитель Азербайджана на «Евровидении-2023»

Дуэт TuralTuranX представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2023 года в Ливерпуле (Великобритания). Об этом в четверг сообщила общественная телерадиовещательная компания Азербайджана (ITV), официальный вещатель «Евровидения» в стране. «Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2023» представит дуэт TuralTuranX», - говорится в сообщении. Песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Р.Керимов

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