Назван представитель Азербайджана на «Евровидении-2023»

Дуэт TuralTuranX представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2023 года в Ливерпуле (Великобритания).
Об этом в четверг сообщила общественная телерадиовещательная компания Азербайджана (ITV), официальный вещатель «Евровидения» в стране.
«Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2023» представит дуэт TuralTuranX», - говорится в сообщении.
Песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая.
Р.Керимов
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