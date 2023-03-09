22 марта в Праге состоится 13-й международный "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023", организованный "Caspian Energy Club" совместно c "Caspian Energy Czechia". Официальную поддержку международному форуму окажет Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO. Платиновым спонсором "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023" выступит компания "Financial Chain Corporation" (FCHAIN), а бронзовым - компания "Energazer".

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев отметил многолетнее и тесное сотрудничество между Агентством и «Caspian Energy Club».

В рамках этого сотрудничества AZPROMO оказал официальную поддержку "Caspian Energy Investment Forum"-ам, организованным "Caspian Energy Club" в разных странах мира, а также таким проектам, как "CEO Award Azerbaijan", "Brand Award Azerbaijan" и "Brand Award International".

Председатель правления "Caspian Energy Czechia" Заур Гадиров подчеркнул важность поддержки такой авторитетной организацией, как AZPROMO: "Мы благодарим руководство AZPROMO за оказанную поддержку и их содействие в организации форума. Форум вызывает большой интерес, как в самой Чехии, так и за ее пределами. Этот форум - важное событие, которое поможет сблизить европейский и азиатский рынок, что, в свою очередь, создаст возможность дальнейшего тесного сотрудничества между странами участниками данного мероприятия. Хочу отметить важность поддержки форума государственными структурами, что является для нас еще одним стимулом. Хочу отметить, что мы планируем проведение данного форума ежегодно. Наряду с форумом на 2023 год запланирован ряд мероприятий, главная роль которых привлечение инвестиций и расширение бизнеса в заинтересованных странах. Также в этом году будет организовано несколько бизнес туров по Чехии, что вызывает большой интерес среди представителей местного бизнеса. Более подробная информация будет опубликована на нашем сайте. Выражаем свою признательность всем за проявленный интерес к нашей работе".

Заур Гадиров также отметил, что в работе международного форума примут участие более 200 представителей государственных структур и топ-менеджеры государственных и частных компаний из стран Каспийско-Черноморского и Балтийского региона.

В ходе форума будут обсуждены темы новых возможностей и перспектив, "зеленой" энергетики, энергетической безопасности Европы, внедрения инноваций технологий и цифровое развитие, а также изучение инвестиционных возможностей Чехии.

Форум будет состоять из трех сессий. В рамках первой сессии состоится обсуждение модели развития Чешской Республики, вторая сессия охватит вопрос сотрудничества между странами Европы и бизнес сообществом тюркских стран, а в ходе третьей сессии будет обсуждено положительное влияние экономических реформ на регион и новые инвестиционные возможности.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, а также полномочных представителей в различных странах мира.