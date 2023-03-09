Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!

На прошлой неделе Ассоциация банков Азербайджана провела традиционное мероприятие под названием «Банковские награды» и наградила банки страны в различных номинациях за социальную деятельность в 2022 году. Как и в предыдущие годы, Банк Республика стал одним из банков, получивших наибольшее количество наград в этом году.

Все социальные проекты, реализованные банком в 2022 году, получили высокую оценку и получили 6 наград во всех номинациях:

- Самый активный банк, реализующий проекты корпоративной социальной ответственности;

- Самый активный банк, реализующий проекты финансовой грамотности;

- Самый активный банк, реализующий проекты образования;

- Самый активный банк, реализующий проекты в области продвижения безналичных платежей;

- Самый активный банк, реализующий проекты, связанные с повышением финансовой доступности малого и среднего бизнеса;

- Самый активный банк, реализующий проекты по повышению безопасности в цифровых платежах.

Следует отметить, что в прошлом году Банк Республика реализовал множество проектов в рамках программы корпоративной социальной ответственности:

-Совместный проект с Фондом «Наргис» для поддержки семей шехидов и малообеспеченных семей;

Совместный проект с «Детскими деревнями – SOS» и Чикагским университетом по предотвращению помещения детей из малообеспеченных семей в школы-интернаты.

-Открытие социального предприятия в Шамахе в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей»;

-Совместный проект с фондом «YAŞAT» для поддержки лагеря «YAŞAT» для детей шехидов;

-Поддержка летней школы «Зафар» для детей шехидов в городе Шуша.

Кроме того, Банк Республика впервые в мире выпустил кобрендинговую карту Wolt с целью стимулирования безналичных расчетов в стране. Банк также реализовал образовательные проекты по безопасности цифровых платежей в социальных сетях и на радио с целью повышения финансовой грамотности населения.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.