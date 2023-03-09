Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!

На прошлой неделе Ассоциация банков Азербайджана провела традиционное мероприятие под названием «Банковские награды» и наградила банки страны в различных номинациях за социальную деятельность в 2022 году. Как и в предыдущие годы, Банк Республика стал одним из банков, получивших наибольшее количество наград в этом году.
Все социальные проекты, реализованные банком в 2022 году, получили высокую оценку и получили 6 наград во всех номинациях:
- Самый активный банк, реализующий проекты корпоративной социальной ответственности;
- Самый активный банк, реализующий проекты финансовой грамотности;
- Самый активный банк, реализующий проекты образования;
- Самый активный банк, реализующий проекты в области продвижения безналичных платежей;
- Самый активный банк, реализующий проекты, связанные с повышением финансовой доступности малого и среднего бизнеса;
- Самый активный банк, реализующий проекты по повышению безопасности в цифровых платежах.
Следует отметить, что в прошлом году Банк Республика реализовал множество проектов в рамках программы корпоративной социальной ответственности:
-Совместный проект с Фондом «Наргис» для поддержки семей шехидов и малообеспеченных семей;
Совместный проект с «Детскими деревнями – SOS» и Чикагским университетом по предотвращению помещения детей из малообеспеченных семей в школы-интернаты.
-Открытие социального предприятия в Шамахе в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей»;
-Совместный проект с фондом «YAŞAT» для поддержки лагеря «YAŞAT» для детей шехидов;
-Поддержка летней школы «Зафар» для детей шехидов в городе Шуша.
Кроме того, Банк Республика впервые в мире выпустил кобрендинговую карту Wolt с целью стимулирования безналичных расчетов в стране. Банк также реализовал образовательные проекты по безопасности цифровых платежей в социальных сетях и на радио с целью повышения финансовой грамотности населения.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.
Алиев: мы сделали то, что считали правильным
Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в древнем азербайджанском городе Гянджа - Алиев
Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду направлений - Левитс
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели около $18 млн
Афганистан готов к старту работ по проекту газопровода ТАПИ
Нижняя палата парламента Японии утвердила Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ
Назван представитель Азербайджана на «Евровидении-2023»
Силовые структуры Азербайджана задержали еще двоих, причастных к нападению на инкассаторов в гипермаркете в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
США ждут завершения расследований по Северным потокам и рассматривают все возможные версии - госдеп
Экс-министр обороны Казахстана приговорен к 12 годам колонии
Лондон рассчитывает поставить Австралии атомные подлодки британского проекта
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна